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Темпы бронирований отелей по России и за рубежом на майские праздники выросли на 35%

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Темпы бронирований отелей и апартаментов по России и за рубежом на период майских праздников выросли на 35% по сравнению с 2023 годом.
Темпы бронирований отелей по России и за рубежом на майские праздники выросли на 35%
  • Gettyimages.ru
  • © Dragos Condrea

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Островок».

Наибольший рост спроса зафиксирован в странах СНГ, в том числе в Грузии, Абхазии, Казахстане и Киргизии.

Из зарубежных направлений лидируют Белоруссия, Узбекистан, Турция, Грузия, Таиланд, Япония и Италия.

Что касается отечественных направлений, то в топ попали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Волгоград, Кисловодск, Махачкала.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.

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