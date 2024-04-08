Темпы бронирований отелей по России и за рубежом на майские праздники выросли на 35%
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Островок».
Наибольший рост спроса зафиксирован в странах СНГ, в том числе в Грузии, Абхазии, Казахстане и Киргизии.
Из зарубежных направлений лидируют Белоруссия, Узбекистан, Турция, Грузия, Таиланд, Япония и Италия.
Что касается отечественных направлений, то в топ попали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Волгоград, Кисловодск, Махачкала.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.