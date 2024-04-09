RT в Telegram
Подпишись

Аналитик Муртазин посоветовал не переплачивать за бренд при покупке смартфона

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин перечислил самые распространённые ошибки, которые люди совершают при покупке смартфона.
Аналитик Муртазин посоветовал не переплачивать за бренд при покупке смартфона
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Хороший смартфон не обязательно должен стоит дорого — люди зачастую серьёзно переплачивают за дизайн и марку, объяснил эксперт в интервью Радио Sputnik.

Так, по его словам, при покупке iPhone4 переплата составит минимум 30—35%.

Муртазин посоветовал оценивать технические характеристики устройства с точки зрения конкретных задач. По его словам, следует оценить мощность чипсета, агрегацию частот, изучить рынок и как можно больше узнать о различных моделях.

«И всегда нужно смотреть на то, что сегодня в смартфоне вам нравится или не нравится, чтобы правильно выбрать следующий аппарат», — заключил он.

Ранее техноблогер Валентин Петухов рекомендовал при выборе смартфона обращать внимание на установленный в него процессор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить