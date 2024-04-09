Аналитик Муртазин посоветовал не переплачивать за бренд при покупке смартфона
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Хороший смартфон не обязательно должен стоит дорого — люди зачастую серьёзно переплачивают за дизайн и марку, объяснил эксперт в интервью Радио Sputnik.
Так, по его словам, при покупке iPhone4 переплата составит минимум 30—35%.
Муртазин посоветовал оценивать технические характеристики устройства с точки зрения конкретных задач. По его словам, следует оценить мощность чипсета, агрегацию частот, изучить рынок и как можно больше узнать о различных моделях.
«И всегда нужно смотреть на то, что сегодня в смартфоне вам нравится или не нравится, чтобы правильно выбрать следующий аппарат», — заключил он.
Ранее техноблогер Валентин Петухов рекомендовал при выборе смартфона обращать внимание на установленный в него процессор.