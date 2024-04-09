Аналитик Муртазин посоветовал не переплачивать за бренд при покупке смартфона

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин перечислил самые распространённые ошибки, которые люди совершают при покупке смартфона.

Хороший смартфон не обязательно должен стоит дорого — люди зачастую серьёзно переплачивают за дизайн и марку, объяснил эксперт в интервью Радио Sputnik.

Так, по его словам, при покупке iPhone4 переплата составит минимум 30—35%.

Муртазин посоветовал оценивать технические характеристики устройства с точки зрения конкретных задач. По его словам, следует оценить мощность чипсета, агрегацию частот, изучить рынок и как можно больше узнать о различных моделях.

«И всегда нужно смотреть на то, что сегодня в смартфоне вам нравится или не нравится, чтобы правильно выбрать следующий аппарат», — заключил он.

Ранее техноблогер Валентин Петухов рекомендовал при выборе смартфона обращать внимание на установленный в него процессор.