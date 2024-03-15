Специалист Петухов посоветовал обращать внимание на процессор при выборе смартфона

Техноблогер Валентин Петухов рекомендовал при выборе смартфона обращать внимание на установленный в него процессор.

«Это сердце смартфона, которое отвечает за производительность, скорость работы и в конечном итоге долговечность и актуальность устройства», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил специалист, последние модели смартфонов и аппараты 2022 года выпуска стоят примерно одинаково, но достаточно сильно отличаются по технологиям.

«Далее каждый ориентируется уже по своим запросам. Все люди очень разные. Кто-то постоянно роняет телефон, и для него ударопрочность важнее, чем, допустим, камера или другие элементы», — заключил Петухов.

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