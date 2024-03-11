Специалист Шутов назвал бесполезным погружение промокшего смартфона в рис
«Крупа лишь соберёт воду с поверхности, внутри же так и останется влага, что приведёт к окислению важных элементов и электроники», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил специалист, распространённые модели обладают меньшими степенями защиты от влаги. Если смартфон упал в лужу или сугроб, то следует предпринять немедленные действия. При этом нельзя использовать фен или класть телефон на батарею.
«Аккуратно встряхните аппарат, чтобы вода вышла из разъёмов для зарядки и динамиков. Затем вытащите сим-карту и карту памяти. Оставьте телефон в сухом помещении, лучше включить вентилятор или кондиционер. Дайте ему просушиться минимум 24 часа», — заключил специалист.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рекомендовал не использовать дешёвые зарядные устройства для смартфона.