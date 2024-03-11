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Специалист Шутов назвал бесполезным погружение промокшего смартфона в рис

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Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов развеял миф о пользе риса для промокшего телефона.

«Крупа лишь соберёт воду с поверхности, внутри же так и останется влага, что приведёт к окислению важных элементов и электроники», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, распространённые модели обладают меньшими степенями защиты от влаги. Если смартфон упал в лужу или сугроб, то следует предпринять немедленные действия. При этом нельзя использовать фен или класть телефон на батарею.

«Аккуратно встряхните аппарат, чтобы вода вышла из разъёмов для зарядки и динамиков. Затем вытащите сим-карту и карту памяти. Оставьте телефон в сухом помещении, лучше включить вентилятор или кондиционер. Дайте ему просушиться минимум 24 часа», — заключил специалист.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рекомендовал не использовать дешёвые зарядные устройства для смартфона.

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