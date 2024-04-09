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ФСБ: в Мариуполе проведены фильтрационно-проверочные мероприятия

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Восемь незаконных мигрантов выдворили из России после фильтрационно-проверочных мероприятий в Мариуполе.
ФСБ: в Мариуполе проведены фильтрационно-проверочные мероприятия
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по ДНР.

«К административной ответственности... привлечены 20 мигрантов, восемь из которых выдворены за пределы России», — сказано в заявлении.

Уточняется, что фильтрационно-проверочные мероприятия на территории ДНР продолжаются.

8 апреля в Москве задержали пятерых человек, незаконно выдававших мигрантам сертификаты о знании русского языка для получения вида на жительство.

Президент России Владимир Путин призвал обновить подходы к миграционной политике.

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