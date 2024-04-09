Более 200 инженеров прошли обучение в МТШ в области ИИ
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Об этом информирует НСН.
«Направление «Искусственный интеллект в промышленности» мы открыли в 2022 году для развития у сотрудников промпредприятий навыков и компетенций в области высоких технологий», — прокомментировала заместитель главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.
Проект реализуется совместно с 13 партнёрами, среди которых МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский технический университет связи и информатики, Высшая школа экономики, РЭУ им. Г.В. Плеханова и др.
В настоящее время доступно около 40 курсов по этому направлению.
Ранее глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома сообщила, что государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» запустит онлайн-курс «Бизнес на прокачку» для начинающих предпринимателей.