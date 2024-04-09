Более 200 инженеров прошли обучение в МТШ в области ИИ

«Московская техническая школа» (МТШ) подготовила более 200 специалистов промышленной сферы, которые смогли получить необходимые знания и навыки в области освоения искусственного интеллекта.

Об этом информирует НСН.

«Направление «Искусственный интеллект в промышленности» мы открыли в 2022 году для развития у сотрудников промпредприятий навыков и компетенций в области высоких технологий», — прокомментировала заместитель главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

Проект реализуется совместно с 13 партнёрами, среди которых МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский технический университет связи и информатики, Высшая школа экономики, РЭУ им. Г.В. Плеханова и др.

В настоящее время доступно около 40 курсов по этому направлению.

Ранее глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома сообщила, что государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» запустит онлайн-курс «Бизнес на прокачку» для начинающих предпринимателей.