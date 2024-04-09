ГАИ Свердловской области призвало воздержаться от поездок в Курганскую область

В Госавтоинспекции Свердловской области посоветовали жителям воздержаться от поездок в Курганскую область из-за режима ЧС, введённого в связи с паводком.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области и территории региона. Рекомендуем отложить поездки в данную область до наступления более благоприятного периода», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в зоне риска из-за паводка находятся жители 19 населённых пунктов округа, проводится эвакуация.

Ранее из Иванова в Курган вылетел самолёт Ил-76 МЧС России для оказания помощи в ликвидации паводка.