ГАИ Свердловской области призвало воздержаться от поездок в Курганскую область
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области и территории региона. Рекомендуем отложить поездки в данную область до наступления более благоприятного периода», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в зоне риска из-за паводка находятся жители 19 населённых пунктов округа, проводится эвакуация.
Ранее из Иванова в Курган вылетел самолёт Ил-76 МЧС России для оказания помощи в ликвидации паводка.