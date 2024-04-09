Аэромобильная группировка МЧС России вылетела в Курганскую область

Из Иваново в Курган вылетел самолёт Ил-76 МЧС России для оказания помощи в ликвидации паводка.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на борту воздушного судна находятся 120 специалистов и единица техники аэромобильной группировки Ивановской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России.

Кроме того, в ближайшие часы в Курганскую область также прибудет аэромобильная группировка спасателей из Ханты-Мансийска.

По данным ведомства, в регионе уже работают дополнительные силы МЧС России из подразделений Свердловской области и Урала.

Ранее в МЧС сообщили, что в Курганской области развёрнуто 76 ПВР, там находятся 119 человек.

Также стало известно, что уровень воды в реке Урал у Орска снизился на 9 см за два часа.