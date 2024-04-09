RT в Telegram
Подпишись

Аэромобильная группировка МЧС России вылетела в Курганскую область

Короткая ссылка
Из Иваново в Курган вылетел самолёт Ил-76 МЧС России для оказания помощи в ликвидации паводка.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на борту воздушного судна находятся 120 специалистов и единица техники аэромобильной группировки Ивановской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России.

Кроме того, в ближайшие часы в Курганскую область также прибудет аэромобильная группировка спасателей из Ханты-Мансийска.

По данным ведомства, в регионе уже работают дополнительные силы МЧС России из подразделений Свердловской области и Урала.

Ранее в МЧС сообщили, что в Курганской области развёрнуто 76 ПВР, там находятся 119 человек.

Также стало известно, что уровень воды в реке Урал у Орска снизился на 9 см за два часа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить