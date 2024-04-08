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МЧС: уровень воды в реке Урал у Орска снизился на 9 см за два часа

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Уровень воды в Урале снизился в районе Орска Оренбургской области на 9 см за два часа. Об этом заявили в МЧС России.

В министерстве отметили, что ситуация в регионе до сих пор остаётся напряжённой, однако в некоторых местах вода уже начала отступать.

«Уровень воды в реке Урал в районе Орска за два часа снизился на 9 см, но по-прежнему превышает опасную отметку. На гидропостах ведётся непрерывный мониторинг», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что из опасной зоны эвакуировали около 2,5 тыс. человек.

Ранее жителям Кургана рекомендовали запастись водой из-за риска затопления.

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