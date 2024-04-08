МЧС: уровень воды в реке Урал у Орска снизился на 9 см за два часа
В министерстве отметили, что ситуация в регионе до сих пор остаётся напряжённой, однако в некоторых местах вода уже начала отступать.
«Уровень воды в реке Урал в районе Орска за два часа снизился на 9 см, но по-прежнему превышает опасную отметку. На гидропостах ведётся непрерывный мониторинг», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что из опасной зоны эвакуировали около 2,5 тыс. человек.
Ранее жителям Кургана рекомендовали запастись водой из-за риска затопления.