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Жителям Кургана рекомендовали запастись водой из-за риска затопления

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Жителям Кургана рекомендовали запастись водой из-за риска затопления водозаборных сооружений.
Жителям Кургана рекомендовали запастись водой из-за риска затопления
  • РИА Новости

Об этом заявил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.

«Всем жителям нужно сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд», — заявил он.

Ранее в Кургане изменили маршруты ряда городских автобусов из-за подготовки к паводку.

Все школы Кургана с 9 апреля переводят на дистанционное обучение в связи с угрозой паводка и с тем, что в школах оборудуют ПВР.

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