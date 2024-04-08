Жителям Кургана рекомендовали запастись водой из-за риска затопления водозаборных сооружений.

Об этом заявил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.

«Всем жителям нужно сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд», — заявил он.

Ранее в Кургане изменили маршруты ряда городских автобусов из-за подготовки к паводку.

Все школы Кургана с 9 апреля переводят на дистанционное обучение в связи с угрозой паводка и с тем, что в школах оборудуют ПВР.