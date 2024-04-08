В Кургане изменили маршруты ряда автобусов из-за подготовки к паводку
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.
«В связи с проведением противопаводковых мероприятий в районе моста в микрорайоне Малое Чаусово с 8 апреля до особого распоряжения в работу общественного транспорта внесены изменения», — заявили в мэрии.
В частности, изменены маршруты №14 и №72.
Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» посоветовал составить план действий на случай, если будет необходимость эвакуироваться.