В Кургане изменили маршруты ряда автобусов из-за подготовки к паводку

В Кургане изменили маршруты ряда городских автобусов из-за подготовки к паводку.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

«В связи с проведением противопаводковых мероприятий в районе моста в микрорайоне Малое Чаусово с 8 апреля до особого распоряжения в работу общественного транспорта внесены изменения», — заявили в мэрии.

В частности, изменены маршруты №14 и №72.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» посоветовал составить план действий на случай, если будет необходимость эвакуироваться.