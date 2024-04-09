Сирена прозвучала в Оренбурге, власти просят жителей немедленно эвакуироваться
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Об этом сообщает администрация города.
«В 10:40 в Оренбурге прозвучала сирена. В областном центре действует режим ЧС», — сказано в заявлении.
Отмечается, что всем жителям необходимо немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к опасной отметке и составляет 897 см.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область для работы на месте подтопления.