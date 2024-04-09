«Известия»: в Думе предлагают начать в вузах подготовку нянь

Депутаты Госдумы предлагают начать в российских вузах подготовку специалистов для работы нянями.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на решение двух думских комитетов по итогам совместного заседания парламентариев и представителей Минтруда, Минобразования и Минпросвещения.

В комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства отметили, что данная профессия сегодня очень востребована.

«Мы считаем, что она вызовет интерес. Поэтому мы вышли с предложением создания специального обучающего модуля», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис прокомментировала рост спроса на услуги нянь. По её словам, такая тенденция наблюдается на рынке труда несколько лет.