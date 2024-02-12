Специалист Маргулис прокомментировала рост спроса на услуги нянь
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«Если это хорошие няни, профессионально квалифицированные, то это всегда были востребованные специалисты», — сказала эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».
На уровень дохода таких специалистов влияют квалификация, объём часов и конкретные обязанности.
Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.