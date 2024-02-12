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Специалист Маргулис прокомментировала рост спроса на услуги нянь

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Генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис прокомментировала рост спроса на услуги нянь. По её словам, такая тенденция наблюдается на рынке труда несколько лет.
Специалист Маргулис прокомментировала рост спроса на услуги нянь
  • Gettyimages.ru
  • © Unaihuiziphotography

«Если это хорошие няни, профессионально квалифицированные, то это всегда были востребованные специалисты», — сказала эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

На уровень дохода таких специалистов влияют квалификация, объём часов и конкретные обязанности.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.

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