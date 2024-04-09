«Известия»: россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок

Рост загрузок VPN-сервисов после мартовских блокировок вырос примерно на 30% от среднестатистической нормы.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Стингрей Технолоджиз», специализирующуюся на информационной безопасности мобильных приложений.

«Не так давно прошла волна блокировок различных сервисов, что снова привело к росту загрузок, так как некоторые из старых VPN перестали работать», — отметили в компании.

РКН с 1 марта начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок.

Позже Роскомнадзор заблокировал 82 страницы за рекламу средств обхода блокировок.