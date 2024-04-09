RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок

Короткая ссылка
Рост загрузок VPN-сервисов после мартовских блокировок вырос примерно на 30% от среднестатистической нормы.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Стингрей Технолоджиз», специализирующуюся на информационной безопасности мобильных приложений.

«Не так давно прошла волна блокировок различных сервисов, что снова привело к росту загрузок, так как некоторые из старых VPN перестали работать», — отметили в компании.

РКН с 1 марта начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок.

Позже Роскомнадзор заблокировал 82 страницы за рекламу средств обхода блокировок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить