«Известия»: россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Стингрей Технолоджиз», специализирующуюся на информационной безопасности мобильных приложений.
«Не так давно прошла волна блокировок различных сервисов, что снова привело к росту загрузок, так как некоторые из старых VPN перестали работать», — отметили в компании.
РКН с 1 марта начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок.
Позже Роскомнадзор заблокировал 82 страницы за рекламу средств обхода блокировок.