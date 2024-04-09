ФПК: задержанных из-за ЧП в Вязьме пассажиров поездов обеспечат питанием

Пассажиры поездов Федеральной пассажирской компании, которые задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области на четыре часа и более, будут обеспечены питанием.

Информация об этом появилась в Telegram-канале компании.

Кроме того, сообщается, что организованные компенсационные автобусы продолжают курсировать с пассажирами между станциями Семлево и Вязьма для продолжения поездки в поездах.

Ранее стало известно, что на месте обрушения моста в Вязьме работают порядка 300 железнодорожников.

Также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения моста в Вязьме Смоленской области.

Кроме того, сообщалось, что «Газпром» восстанавливает газоснабжение после обрушения моста в Смоленской области.