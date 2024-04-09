ФПК: задержанных из-за ЧП в Вязьме пассажиров поездов обеспечат питанием
Информация об этом появилась в Telegram-канале компании.
Кроме того, сообщается, что организованные компенсационные автобусы продолжают курсировать с пассажирами между станциями Семлево и Вязьма для продолжения поездки в поездах.
Ранее стало известно, что на месте обрушения моста в Вязьме работают порядка 300 железнодорожников.
Также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения моста в Вязьме Смоленской области.
Кроме того, сообщалось, что «Газпром» восстанавливает газоснабжение после обрушения моста в Смоленской области.