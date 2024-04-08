«Газпром» восстанавливает газоснабжение после обрушения моста в Смоленской области
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Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Специалисты «Газпром газораспределение Смоленск» восстанавливают газоснабжение потребителей в Вяземском и Темкинском районах Смоленской области, прерванное в результате повреждения наземного распределительного газопровода при обрушении автомобильного моста», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее в связи с обрушением путепровода в Вязьме Смоленской области было задержано три «Ласточки».