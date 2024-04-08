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«Газпром» восстанавливает газоснабжение после обрушения моста в Смоленской области

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«Газпром газораспределение Смоленск» восстанавливает газоснабжение потребителей, нарушенное в результате повреждения наземного распределительного газопровода после обрушения моста в Смоленской области.
«Газпром» восстанавливает газоснабжение после обрушения моста в Смоленской области
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Специалисты «Газпром газораспределение Смоленск» восстанавливают газоснабжение потребителей в Вяземском и Темкинском районах Смоленской области, прерванное в результате повреждения наземного распределительного газопровода при обрушении автомобильного моста», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в связи с обрушением путепровода в Вязьме Смоленской области было задержано три «Ласточки».

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