Власти: более 50 населённых пунктов Курганской области будут подтоплены паводком

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что паводок подтопит более 50 населённых пунктов в регионе.

Он подчеркнул, что прогноз по паводку стал ещё более негативным.

По словам главы региона, шесть муниципальных поселений в Звериноголовском районе, включая само село Звериноголовское будут затоплены, также пострадает 21 муниципальное поселение в Притобольном районе, включая село Гляденское.

«Частично будет подтоплено село Кетово и 26 муниципальных поселений в Кетовском муниципальном округе, вся правобережная часть Кургана», — приводит ТАСС слова Шумкова.

Ранее жителям Кургана рекомендовали запастись водой из-за риска затопления.