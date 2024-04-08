Власти: более 50 населённых пунктов Курганской области будут подтоплены паводком
Он подчеркнул, что прогноз по паводку стал ещё более негативным.
По словам главы региона, шесть муниципальных поселений в Звериноголовском районе, включая само село Звериноголовское будут затоплены, также пострадает 21 муниципальное поселение в Притобольном районе, включая село Гляденское.
«Частично будет подтоплено село Кетово и 26 муниципальных поселений в Кетовском муниципальном округе, вся правобережная часть Кургана», — приводит ТАСС слова Шумкова.
Ранее жителям Кургана рекомендовали запастись водой из-за риска затопления.