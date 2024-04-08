Режиссёру Беркович и драматургу Петрийчук продлили арест
Замоскворецкий суд Москвы до 4 мая продлил срок содержания под стражей режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук.
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Об этом сообщили в суде, пишет РИА Новости.
Беркович и Петрийчук продлили арест до 4 мая.
В ноябре Московский городской суд оставил под стражей Беркович и Петрийчук, проходящих по делу об оправдании терроризма.
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