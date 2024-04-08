В Калининграде рассказали о строительстве третьего этапа Восточной эстакады

В Министерстве инфраструктуры Калининградской области рассказали о предстоящем строительстве третьего этапа Восточной эстакады.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Как отметили в ведомстве, четырёхполосная эстакада протяжённостью 3 км пойдёт от стадиона на Октябрьском острове до Муромской улицы с подъездом к улице Дзержинского.

В настоящее время идёт подготовка документации для внесения поправок в закон о бюджете.

К строительству планируется приступить во втором полугодии 2024 года.

Ранее в мэрии Тюмени рассказали о предстоящих работах по модернизации Старотобольского тракта.