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В Калининграде рассказали о строительстве третьего этапа Восточной эстакады

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В Министерстве инфраструктуры Калининградской области рассказали о предстоящем строительстве третьего этапа Восточной эстакады.
В Калининграде рассказали о строительстве третьего этапа Восточной эстакады
  • Gettyimages.ru
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Об этом сообщает «Янтарный край».

Как отметили в ведомстве, четырёхполосная эстакада протяжённостью 3 км пойдёт от стадиона на Октябрьском острове до Муромской улицы с подъездом к улице Дзержинского.

В настоящее время идёт подготовка документации для внесения поправок в закон о бюджете.

К строительству планируется приступить во втором полугодии 2024 года.

Ранее в мэрии Тюмени рассказали о предстоящих работах по модернизации Старотобольского тракта.

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