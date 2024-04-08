В Калининграде рассказали о строительстве третьего этапа Восточной эстакады
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Об этом сообщает «Янтарный край».
Как отметили в ведомстве, четырёхполосная эстакада протяжённостью 3 км пойдёт от стадиона на Октябрьском острове до Муромской улицы с подъездом к улице Дзержинского.
В настоящее время идёт подготовка документации для внесения поправок в закон о бюджете.
К строительству планируется приступить во втором полугодии 2024 года.
Ранее в мэрии Тюмени рассказали о предстоящих работах по модернизации Старотобольского тракта.