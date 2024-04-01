Старотобольский тракт в Тюмени расширят до четырёх полос

В мэрии Тюмени рассказали о предстоящих работах по модернизации Старотобольского тракта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

«Проектными решениями предусмотрены работы по капитальному ремонту основания и покрытия проезжей части с доведением до оптимальных параметров в четыре полосы движения», — сказали в мэрии.

Также обустроят тротуары, ливневую канализацию, наружное освещение, велосипедные дорожки, установят дорожные знаки и разметку.

Дата начала работ пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону отремонтируют 27 улиц по нацпроекту.