Старотобольский тракт в Тюмени расширят до четырёх полос
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.
«Проектными решениями предусмотрены работы по капитальному ремонту основания и покрытия проезжей части с доведением до оптимальных параметров в четыре полосы движения», — сказали в мэрии.
Также обустроят тротуары, ливневую канализацию, наружное освещение, велосипедные дорожки, установят дорожные знаки и разметку.
Дата начала работ пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону отремонтируют 27 улиц по нацпроекту.