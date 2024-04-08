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Автоэксперт Стрельбицкий дал советы по определению недолива бензина на АЗС

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Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий дал рекомендации, как определить недолив бензина на заправочной станции.
Автоэксперт Стрельбицкий дал советы по определению недолива бензина на АЗС
  • Gettyimages.ru

Проще всего заливать бензин в канистру с заранее известным объёмом, заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

«Более сложный вариант — выкатать топливо в баке до состояния «пусто», залить бензин и свериться с документацией на автомобиль в части объёма бака», — сказал Стрельбицкий.

В то же время специалист отметил, что в крупных городах случаи недолива топлива на АЗС встречаются крайне редко.

Ранее технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал об основных признаках, предвещающих скорую поломку коробки передач.

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