Автоэксперт Стрельбицкий дал советы по определению недолива бензина на АЗС

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий дал рекомендации, как определить недолив бензина на заправочной станции.

Проще всего заливать бензин в канистру с заранее известным объёмом, заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

«Более сложный вариант — выкатать топливо в баке до состояния «пусто», залить бензин и свериться с документацией на автомобиль в части объёма бака», — сказал Стрельбицкий.

В то же время специалист отметил, что в крупных городах случаи недолива топлива на АЗС встречаются крайне редко.

Ранее технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал об основных признаках, предвещающих скорую поломку коробки передач.