Автоэксперт Стрельбицкий дал советы по определению недолива бензина на АЗС
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Проще всего заливать бензин в канистру с заранее известным объёмом, заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».
«Более сложный вариант — выкатать топливо в баке до состояния «пусто», залить бензин и свериться с документацией на автомобиль в части объёма бака», — сказал Стрельбицкий.
В то же время специалист отметил, что в крупных городах случаи недолива топлива на АЗС встречаются крайне редко.
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