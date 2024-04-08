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Автоэксперт Кадаков рассказал о преимуществах владения электромобилем

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Автоэксперт Максим Кадаков перечислил преимущества владения электромобилем.
Автоэксперт Кадаков рассказал о преимуществах владения электромобилем
  • Gettyimages.ru

«Первое — конечно, электромобиль на коротком плече оказывается выгоднее, чем бензиновая машина, потому что стоимость электричества, если заряжаться своим электричеством, ниже, чем стоимость бензина. И второе — эксплуатация электромобиля, его обслуживание будет дешевле, поскольку обслуживать там надо не так много и не так часто, как в случае с автомобилем», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, ещё один плюс — налоговые преференции. В ряде регионов действует или нулевой транспортный налог, или заметно сниженный.

Ранее директор департамента механического ремонта «Kia АВИЛОН» Вадим Стрельбицкий рассказал, как правильно хранить зимние шины.

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