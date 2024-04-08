«Роскосмос» показал последствия наводнения в Оренбуржье

«Роскосмос» опубликовал сделанные спутниками снимки обстановки в Оренбургской области после наводнения.

«Спутники «Роскосмоса» следят за гидрологической обстановкой в Оренбургской области и в других регионах страны, подверженных паводкам и наводнениям», — говорится в сообщении.

Снимки сделали российские спутники «Канопус-В» и «Метеор-М».

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области.

Отмечается, что паводок в данном регионе отнесён к чрезвычайной ситуации федерального характера.