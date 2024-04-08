«Роскосмос» показал последствия наводнения в Оренбуржье
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Спутники «Роскосмоса» следят за гидрологической обстановкой в Оренбургской области и в других регионах страны, подверженных паводкам и наводнениям», — говорится в сообщении.
Снимки сделали российские спутники «Канопус-В» и «Метеор-М».
Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области.
Отмечается, что паводок в данном регионе отнесён к чрезвычайной ситуации федерального характера.