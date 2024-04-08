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В Казани открыли проект «Кадровый резерв»

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В Казани с апреля по сентябрь 2024 года пройдёт 15-й сезон республиканского молодёжного проекта «Кадровый резерв».
В Казани открыли проект «Кадровый резерв»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В проекте примут участие 110 человек из разных городов и районов республики, а также других регионов России.

Программа включает три очных и два дистанционных этапа.

Проект охватит два направления — «Создаю и развиваю» для новичков в области молодёжной политики и «Масштабирую и развиваю» для опытных специалистов.

«Первое, что хочу вам сказать, — это то, что вы большие молодцы и уже сделали большой шаг для своего саморазвития: прошли на очный этап «Кадрового резерва». Таким образом, вы повышаете свою конкурентоспособность», — сказал участникам министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков.

Ранее сообщалось, что в Тверской области открыли семь центров «Точка роста» с начала года.

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