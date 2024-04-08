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Врач Данилова посоветовала держать осанку за рабочим столом

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Врач ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова рассказала, как сохранить здоровую спину при сидячей работе.
Врач Данилова посоветовала держать осанку за рабочим столом
  • Gettyimages.ru

«Когда человек сидит за рабочим столом, плечи должны быть опущены, спина прямая и обязательно с опорой, стопы касаются поверхности пола, угол сгибания в коленях примерно 90 градусов. Следует стараться не сутулиться, а также избегать наклона корпуса вперёд, так как это способствует смещению головы вперёд от центра тяжести», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, рабочие предметы лучше размещать на такой высоте, чтобы они были видны под углом не ниже 30 градусов от глаз.

«Очень полезно хотя бы раз в час сделать гимнастику для плечевого пояса. Рекомендовано один-два раза в неделю выполнять полноценную растяжку грудных мышц под наблюдением специалиста — это позволит сохранить здоровье шеи, плечевых суставов и грудного отдела позвоночника», — посоветовала Данилова.

Также рекомендуется делать упражнения на укрепление мышц спины.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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