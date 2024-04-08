Врач Данилова посоветовала держать осанку за рабочим столом

Врач ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова рассказала, как сохранить здоровую спину при сидячей работе.

«Когда человек сидит за рабочим столом, плечи должны быть опущены, спина прямая и обязательно с опорой, стопы касаются поверхности пола, угол сгибания в коленях примерно 90 градусов. Следует стараться не сутулиться, а также избегать наклона корпуса вперёд, так как это способствует смещению головы вперёд от центра тяжести», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, рабочие предметы лучше размещать на такой высоте, чтобы они были видны под углом не ниже 30 градусов от глаз.

«Очень полезно хотя бы раз в час сделать гимнастику для плечевого пояса. Рекомендовано один-два раза в неделю выполнять полноценную растяжку грудных мышц под наблюдением специалиста — это позволит сохранить здоровье шеи, плечевых суставов и грудного отдела позвоночника», — посоветовала Данилова.

Также рекомендуется делать упражнения на укрепление мышц спины.

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