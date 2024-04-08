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Военным прокурором Московского военного округа назначен Андрей Попов

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Андрея Попова на должность военного прокурора Московского военного округа.

Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокурором Московского военного округа, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО.

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