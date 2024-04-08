Военным прокурором Московского военного округа назначен Андрей Попов
Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокурором Московского военного округа, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО.