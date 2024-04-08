Житель оренбургского села Тоцкого за два дня вывез на лодке 30 человек
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Ламбин рассказал RT, что не только эвакуирует людей, но и активно помогает пострадавшим от наводнения: выключает электричество в затопленных домах, привозит необходимые вещи, если его просят.
«По-другому не могло быть: я тут родился, это моя родина, мои односельчане», — отметил он.
Ранее в главном управлении МЧС России по Оренбургской области сообщили, что нормализация обстановки с подтоплениями в Оренбургской области ожидается не раньше 25 апреля.