Житель оренбургского села Тоцкого за два дня вывез на лодке 30 человек

Житель села Тоцкого Оренбургской области Павел Ламбин за два дня вывез из зоны затопления на лодке 30 человек, в том числе пожилую женщину с признаками инсульта.

Ламбин рассказал RT, что не только эвакуирует людей, но и активно помогает пострадавшим от наводнения: выключает электричество в затопленных домах, привозит необходимые вещи, если его просят.

«По-другому не могло быть: я тут родился, это моя родина, мои односельчане», — отметил он.

Ранее в главном управлении МЧС России по Оренбургской области сообщили, что нормализация обстановки с подтоплениями в Оренбургской области ожидается не раньше 25 апреля.