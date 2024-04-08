В Оренбуржье нормализация обстановки с паводками ожидается не раньше 25 апреля
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Об этом пишет ТАСС.
«Нормализация обстановки в соответствии с прогнозом — не раньше 25 апреля», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что повсеместно наблюдается динамика роста уровня воды по большинству гидропостов на реках Урал, Сакмара, Илек, а также увеличения площади разлива.
Замглавы МЧС Виктор Яцуценко сообщил, что число подтопленных весенним половодьем домов на территории России будет расти.
Более 2 тыс. приусадебных участков и свыше 1,5 тыс. домовладений подтоплено в данный момент в Оренбурге.