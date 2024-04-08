Главы Самарской и Ростовской областей обсудили вопросы сотрудничества
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Азаров назвал колоссальной нагрузку, которая ложится на Ростовскую область, соединяющую новые территории России с другими субъектами, пишет sovainfo.ru.
Он поблагодарил Голубева за содействие и помощь по доставке гуманитарных грузов из Самарской области в зону СВО, а также за помощь раненым бойцам, уроженцам Самарской области.
Со своей стороны, Голубев отметил, что между двумя областями сложилось успешное сотрудничество, в частности, при реализации инвестиционных программ, в промышленной и гуманитарной сферах, и это взаимодействие будет продолжено.
«В этих условиях одна из приоритетных задач — создание условий для наших бойцов», — констатировал глава Ростовской области.
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