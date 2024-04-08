RT в Telegram
Подпишись

Главы Самарской и Ростовской областей обсудили вопросы сотрудничества

Короткая ссылка
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия регионов, в том числе в части поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции.
Главы Самарской и Ростовской областей обсудили вопросы сотрудничества
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Азаров назвал колоссальной нагрузку, которая ложится на Ростовскую область, соединяющую новые территории России с другими субъектами, пишет sovainfo.ru.

Он поблагодарил Голубева за содействие и помощь по доставке гуманитарных грузов из Самарской области в зону СВО, а также за помощь раненым бойцам, уроженцам Самарской области.

Со своей стороны, Голубев отметил, что между двумя областями сложилось успешное сотрудничество, в частности, при реализации инвестиционных программ, в промышленной и гуманитарной сферах, и это взаимодействие будет продолжено.

«В этих условиях одна из приоритетных задач — создание условий для наших бойцов», — констатировал глава Ростовской области.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о работе региона по восстановлению соцобъектов в Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить