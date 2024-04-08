Главы Самарской и Ростовской областей обсудили вопросы сотрудничества

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия регионов, в том числе в части поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Азаров назвал колоссальной нагрузку, которая ложится на Ростовскую область, соединяющую новые территории России с другими субъектами, пишет sovainfo.ru.

Он поблагодарил Голубева за содействие и помощь по доставке гуманитарных грузов из Самарской области в зону СВО, а также за помощь раненым бойцам, уроженцам Самарской области.

Со своей стороны, Голубев отметил, что между двумя областями сложилось успешное сотрудничество, в частности, при реализации инвестиционных программ, в промышленной и гуманитарной сферах, и это взаимодействие будет продолжено.

«В этих условиях одна из приоритетных задач — создание условий для наших бойцов», — констатировал глава Ростовской области.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о работе региона по восстановлению соцобъектов в Херсонской области.