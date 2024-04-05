Кубань восстанавливает 32 соцобъекта Херсонской области
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Мы продолжаем помогать Херсонской области восстанавливать социальную инфраструктуру — регион должен скорее вернуться к привычной жизни. Всего же до 2028 года реализуем 32 соцобъекта — школы, больницы, объекты спорта и инженерной инфраструктуры», — заявил Кондратьев.
По его словам, помимо восстановительных работ, в 2024 году построят пять многофункциональных спортплощадок. Кроме того, в регион поставляли медицинское оборудование, спортивный и школьный инвентарь.
Ранее сообщалось, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе командировки провёл встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником.