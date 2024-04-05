Кубань восстанавливает 32 соцобъекта Херсонской области

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о работе региона по восстановлению соцобъектов в Херсонской области.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Мы продолжаем помогать Херсонской области восстанавливать социальную инфраструктуру — регион должен скорее вернуться к привычной жизни. Всего же до 2028 года реализуем 32 соцобъекта — школы, больницы, объекты спорта и инженерной инфраструктуры», — заявил Кондратьев.

По его словам, помимо восстановительных работ, в 2024 году построят пять многофункциональных спортплощадок. Кроме того, в регион поставляли медицинское оборудование, спортивный и школьный инвентарь.

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