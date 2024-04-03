Азаров и Пасечник обсудили вопросы сотрудничества Самарской области и ЛНР
- РИА Новости
Об этом сообщает sovainfo.ru.
Стороны обсудили основные направления совместной работы и дальнейшего сотрудничества.
Как отметил Азаров, прошлым летом в регионе отдыхали дети не только из города-побратима Снежное (ДНР), но и из Сватовского района ЛНР.
Губернатор также выразил благодарность за поддержку самарских военнослужащих, дислоцированных на территории ЛНР.
Ранее сообщалось, что более 3,5 тыс. объектов инфраструктуры восстановлены в Луганской Народной Республике после её вхождения в состав России в 2022 году.