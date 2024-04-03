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Азаров и Пасечник обсудили вопросы сотрудничества Самарской области и ЛНР

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе командировки провёл встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
Азаров и Пасечник обсудили вопросы сотрудничества Самарской области и ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Стороны обсудили основные направления совместной работы и дальнейшего сотрудничества.

Как отметил Азаров, прошлым летом в регионе отдыхали дети не только из города-побратима Снежное (ДНР), но и из Сватовского района ЛНР.

Губернатор также выразил благодарность за поддержку самарских военнослужащих, дислоцированных на территории ЛНР.

Ранее сообщалось, что более 3,5 тыс. объектов инфраструктуры восстановлены в Луганской Народной Республике после её вхождения в состав России в 2022 году.

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