Бастрыкину доложат о причинах ДТП с автобусом в Самарской области
- AP
- © Valery Sharifulin, Sputnik
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал федерального управления.
Автобус, перевозивший граждан Узбекистана, попал в аварию в ночь с 7 на 8 апреля. Два пассажира 1992 и 1994 годов рождения скончались от полученных травм. Ещё 26 человек получили различные травмы.
Самарские следователи возбудили уголовное дело. О ходе расследования и его результатах доложат главе центрального аппарата СК.
Ранее Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации, связанной со смертельной аварией в Ростовской области.