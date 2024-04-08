Бастрыкину доложат о причинах ДТП с автобусом в Самарской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела по факту ДТП с автобусом, который следовал из Казахстана в Нижний Новгород и попал в аварию на территории Самарской области.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал федерального управления.

Автобус, перевозивший граждан Узбекистана, попал в аварию в ночь с 7 на 8 апреля. Два пассажира 1992 и 1994 годов рождения скончались от полученных травм. Ещё 26 человек получили различные травмы.

Самарские следователи возбудили уголовное дело. О ходе расследования и его результатах доложат главе центрального аппарата СК.

Ранее Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации, связанной со смертельной аварией в Ростовской области.