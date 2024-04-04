Глава СК Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертельной аварией в Ростовской области
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Об этом, как сообщает rostovgazeta.ru, заявили в Следственном комитете.
ДТП произошло летом прошлого года. Водитель фуры во время манёвра столкнулся с легковым автомобилем. Пассажир легковушки погиб. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
По данным ведомства, потерпевшая сторона считает, что ОВД допустил нарушения во время расследования и водителя грузовика могут не привлечь к ответственности.