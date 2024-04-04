Глава СК Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертельной аварией в Ростовской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации, связанной со смертельной аварией в Ростовской области.

Об этом, как сообщает rostovgazeta.ru, заявили в Следственном комитете.

ДТП произошло летом прошлого года. Водитель фуры во время манёвра столкнулся с легковым автомобилем. Пассажир легковушки погиб. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, потерпевшая сторона считает, что ОВД допустил нарушения во время расследования и водителя грузовика могут не привлечь к ответственности.