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Глава СК Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертельной аварией в Ростовской области

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации, связанной со смертельной аварией в Ростовской области.
Глава СК Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертельной аварией в Ростовской области
  • © СК РФ

Об этом, как сообщает rostovgazeta.ru, заявили в Следственном комитете.

ДТП произошло летом прошлого года. Водитель фуры во время манёвра столкнулся с легковым автомобилем. Пассажир легковушки погиб. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, потерпевшая сторона считает, что ОВД допустил нарушения во время расследования и водителя грузовика могут не привлечь к ответственности.

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