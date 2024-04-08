В Подмосковье пожарные напомнили правила безопасности весной

Работники Мособлпожспаса провели профилактические беседы с жителями Подмосковья и напомнили о правилах безопасности.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Огнеборцы рекомендовали домовладельцам не включать в одну розетку несколько мощных приборов, не пользоваться самодельными обогревателями и регулярно проверять состояние наружной проводки», — сказал заместитель начальника территориального управления №12 Эдуард Морозов.

Пожарные пообщались с жителями Каширы, Коломны, Серебряных Прудов и Чехова. Они рассказали, что возгорания чаще всего происходят из-за неосторожного обращения с огнём, а также при нарушении правил устройства и эксплуатации техники.

Ранее стало известно, что в Подмосковье будут созданы специальные пикниковые зоны.