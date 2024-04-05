RT в Telegram
Подпишись

В лесах Подмосковья создадут специальные пикниковые зоны

Короткая ссылка
В лесах Московской области оборудуют специальные зоны для пикников.
В лесах Подмосковья создадут специальные пикниковые зоны
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета лесного хозяйства.

Как отметили в ведомстве, в качестве пилотных проектов по созданию специально оборудованных мест выбрали наиболее пожароопасные округа.

«Там, где происходило больше всего пожаров за последние три года и где возгорания случались в пятикилометровой зоне от городов, вблизи водоёмов, то есть в местах традиционного массового отдыха граждан», — заявил глава комитета Евгений Агулов.

Ранее сообщалось, что с 10 апреля в Тюменской области вводится особый противопожарный режим, на время действия которого жителям запретят ходить в лес, сжигать мусор и траву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить