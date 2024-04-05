В лесах Подмосковья создадут специальные пикниковые зоны

В лесах Московской области оборудуют специальные зоны для пикников.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета лесного хозяйства.

Как отметили в ведомстве, в качестве пилотных проектов по созданию специально оборудованных мест выбрали наиболее пожароопасные округа.

«Там, где происходило больше всего пожаров за последние три года и где возгорания случались в пятикилометровой зоне от городов, вблизи водоёмов, то есть в местах традиционного массового отдыха граждан», — заявил глава комитета Евгений Агулов.

Ранее сообщалось, что с 10 апреля в Тюменской области вводится особый противопожарный режим, на время действия которого жителям запретят ходить в лес, сжигать мусор и траву.