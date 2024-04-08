Опубликован прогноз пожарной опасности в Подмосковье

Комитет лесного хозяйства Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности.

Об этом сообщает телеканал «360».

8 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс. В Звенигородском — I класс пожарной опасности.

В случае пожара необходимо звонить на горячую линию по номеру 8 (800) 100-94-00 или на единый номер 112.

Ранее в комитете лесного хозяйства рассказали, что в лесах Московской области оборудуют специальные зоны для пикников.