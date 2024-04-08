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Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий паводков

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Премьер России Михаил Мишустин создал правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков.
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий паводков
  • РИА Новости

Об этом правительство информирует в Telegram.

Как сказано в заявлении, он подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая будет координировать работы по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводков.

Уточняется, что комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков. При этом министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова назначили зампредом.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию во главе с Куренковым из-за ситуации с паводками в ряде регионов России.

Глава государства предварительно заслушал доклады главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками.

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