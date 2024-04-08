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Спасатели ЯНАО отрабатывают десантирование без парашютов

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Спасатели Ямало-Ненецкого автономного округа отрабатывают навыки десантирования без парашютов.
Спасатели ЯНАО отрабатывают десантирование без парашютов
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в правительстве ЯНАО.

В подразделениях «Ямалспаса» в рамках подготовки к пожароопасному сезону тренировочные спуски с вертолёта Ми-8 проходят 18 сотрудников.

На первом этапе тренировок проводится наземная подготовка спасателей к спускам с десятиметровой вышки-тренажёра. На втором — беспарашютное десантирование с вертолёта в режиме зависания воздушного судна над площадкой приземления.

Пожароопасный сезон в ЯНАО продлится с 10 мая по 1 октября.

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