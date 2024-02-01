В ЯНАО рассказали о подготовке к пожароопасному сезону
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Проект постановления правительства предусматривает более 60 мероприятий по предупреждению лесных и ландшафтных пожаров. В частности, запланированы противопожарные учения.
Также стало известно, что в Удмуртии идёт подготовка к паводковому сезону, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Пик прохождения паводка в 2024 году ожидается с 15 по 24 апреля. В марте состоятся учения по порядку проведения паводковых работ. В настоящее время гидрологическая обстановка в норме.
Ранее сообщалось, что в Башкирии рассказали о подготовке к паводковому сезону.