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В ЯНАО рассказали о подготовке к пожароопасному сезону

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В Ямало-Ненецком автономном округе начали подготовку к пожароопасному сезону, который продлится с 10 мая по 1 октября.
В ЯНАО рассказали о подготовке к пожароопасному сезону
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Проект постановления правительства предусматривает более 60 мероприятий по предупреждению лесных и ландшафтных пожаров. В частности, запланированы противопожарные учения.

Также стало известно, что в Удмуртии идёт подготовка к паводковому сезону, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Пик прохождения паводка в 2024 году ожидается с 15 по 24 апреля. В марте состоятся учения по порядку проведения паводковых работ. В настоящее время гидрологическая обстановка в норме.

Ранее сообщалось, что в Башкирии рассказали о подготовке к паводковому сезону.

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