В ЯНАО из-за метели закрыли зимники
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Об этом, как сообщает URA.RU, заявили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Закрыто движение по зимникам: Коротчаево — Красноселькуп, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и движение на участке Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Переправа Салехард — Лабытнанги открыта для движения транспорта до 35 т», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее, 1 апреля, в ЯНАО были введены ограничения на проезд на зимней дороге.