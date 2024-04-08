В ЯНАО из-за метели закрыли зимники

В ЯНАО из-за погодных условий закрыто движение по основным зимникам.

Об этом, как сообщает URA.RU, заявили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Закрыто движение по зимникам: Коротчаево — Красноселькуп, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и движение на участке Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Переправа Салехард — Лабытнанги открыта для движения транспорта до 35 т», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 1 апреля, в ЯНАО были введены ограничения на проезд на зимней дороге.