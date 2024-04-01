RT в Telegram
Подпишись

В ЯНАО введены ограничения на проезд на зимней дороге

Короткая ссылка
На зимней дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги грузовые автомобили смогут передвигаться только в ночное время.
В ЯНАО введены ограничения на проезд на зимней дороге
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Об этом, как сообщает URA.RU, сказано в заявлении пресс-службы Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 08:00 до 20:00 движение разрешено для всех транспортных средств до 3,5 т. С 20:00 до 08:00 движение разрешено для всех транспортных средств до 30 т», — говорится в сообщении.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий пришлось остановить движение автомобилей на зимнике Коротчаево — Красноселькуп.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить