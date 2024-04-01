В ЯНАО введены ограничения на проезд на зимней дороге

На зимней дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги грузовые автомобили смогут передвигаться только в ночное время.

Об этом, как сообщает URA.RU, сказано в заявлении пресс-службы Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 08:00 до 20:00 движение разрешено для всех транспортных средств до 3,5 т. С 20:00 до 08:00 движение разрешено для всех транспортных средств до 30 т», — говорится в сообщении.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий пришлось остановить движение автомобилей на зимнике Коротчаево — Красноселькуп.