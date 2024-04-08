В Кузбассе благоустроят более 220 дворов по нацпроекту в 2024 году
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Кузбасса.
По словам губернатора Сергея Цивилёва, места для благоустройства выбирают сами жители в ходе голосования.
«Это очень большая и важная работа, только в этом году на неё будет направлено свыше 1,5 млрд рублей, из которых 686 млн рублей — средства регионального бюджета», — подчеркнул он.
Работы по благоустройству стартуют в апреле и завершатся до 1 октября.
Так, в Кемерове запланировано благоустроить 64 территории, в Новокузнецке — 57, в Прокопьевске — 33, в Топках — 12, в Киселёвске — 11, в Белове — десять, в Ленинске-Кузнецком — девять, в Юрге и Промышленновском округе — по восемь объектов. Работы пройдут и в других населённых пунктах области.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО Москвы после голосования в проекте «Активный гражданин» благоустроили территории общей площадью около 120 га.