В Кузбассе благоустроят более 220 дворов по нацпроекту в 2024 году

В Кемеровской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» этим летом благоустроят 221 двор и 73 общественных пространства. Готовность к началу работ обсудили на аппаратном совещании в правительстве региона.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Кузбасса.

По словам губернатора Сергея Цивилёва, места для благоустройства выбирают сами жители в ходе голосования.

«Это очень большая и важная работа, только в этом году на неё будет направлено свыше 1,5 млрд рублей, из которых 686 млн рублей — средства регионального бюджета», — подчеркнул он.

Работы по благоустройству стартуют в апреле и завершатся до 1 октября.

Так, в Кемерове запланировано благоустроить 64 территории, в Новокузнецке — 57, в Прокопьевске — 33, в Топках — 12, в Киселёвске — 11, в Белове — десять, в Ленинске-Кузнецком — девять, в Юрге и Промышленновском округе — по восемь объектов. Работы пройдут и в других населённых пунктах области.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО Москвы после голосования в проекте «Активный гражданин» благоустроили территории общей площадью около 120 га.