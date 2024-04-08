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В Курганскую область отправились 46 свердловских спасателей для борьбы с паводком

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В Курганскую область отправились 46 свердловских спасателей для помощи в борьбе с паводком.
В Курганскую область отправились 46 свердловских спасателей для борьбы с паводком
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Для борьбы со стихией направлены 46 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга на семи единицах спецтехники», — говорится в сообщении. У спасателей есть необходимая техника и аварийно-спасательное оборудование для выполнения работ.

В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населённых пункта.

Ранее губернатор Оренбургской области заявил, что с последствиями паводка в ближайшие дни также придётся бороться руководителям Курганской и Тюменской областей.

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