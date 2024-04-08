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Более 38 тысяч учителей Подмосковья получат доплату за классное руководство

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Более 38 тыс. учителей в Московской области получают доплату за классное руководство.
Более 38 тысяч учителей Подмосковья получат доплату за классное руководство
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», рассказала председатель комитета Московской областной Думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

«В Московской области помимо федеральной доплаты классные руководители также получают еще региональную доплату — шесть тысяч рублей. Таким образом, размер доплат в Подмосковье составляет 11 тысяч рублей», — отметила Самединова.

По её словам, на данные выплаты направят более 6,7 миллиарда рублей, из которых три миллиарда рублей будет выделено из федерального бюджета и 3,7 миллиарда рублей — из регионального.

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