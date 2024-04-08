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Власти Москвы рассказали об обеспечении города продуктами

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Более 80 регионов России поставляют свою продукцию в Москву.
Власти Москвы рассказали об обеспечении города продуктами
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает kp.ru, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«За десять лет доля российской продукции в общем объёме потребления города увеличилась на 15 процентных пунктов — с 69% до 84%. Например, фермеры и предприятия страны практически полностью обеспечивают спрос москвичей на молоко, сахар, подсолнечное масло и хлеб», — сказала она.

Так, в Москву привозят пшеницу из 20 регионов, среди которых Тульская, Оренбургская, Саратовская, Челябинская и Тюменская области, Красноярский и Алтайский края. Говядину — из Брянской, Воронежской, Пензенской, Московской, Астраханской и Волгоградской областей.

В столице в год жители употребляют более 12 млн т продуктов. За месяц — около 90 тыс. т овощей, 68 тыс. т фруктов и ягод, 89 тыс. т мяса, 40 тыс. т молока и 27 тыс. т рыбы.

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