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В школах ЯНАО откроются передвижные выставки «Искусство — детям»

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С 1 сентября в школах ЯНАО откроются передвижные выставки «Искусство — детям».
В школах ЯНАО откроются передвижные выставки «Искусство — детям»
  • Gettyimages.ru
  • © U.Ozel.Images

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе правительства округа.

«В Год детства на Ямале в школах всех муниципалитетов откроют художественные передвижные выставки «Искусство — детям». Проект рассчитан на четыре учебных года, каждая четверть — изучение нового раздела в истории живописи», — говорится в сообщении.

Оборудование закупается, проектируются стенды выставок. Когда мероприятия начнутся, ученики смогут познакомиться с живописью эпохи Возрождения, барокко, классицизма и романтизма.

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