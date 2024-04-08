С 1 сентября в школах ЯНАО откроются передвижные выставки «Искусство — детям».

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе правительства округа.

«В Год детства на Ямале в школах всех муниципалитетов откроют художественные передвижные выставки «Искусство — детям». Проект рассчитан на четыре учебных года, каждая четверть — изучение нового раздела в истории живописи», — говорится в сообщении.

Оборудование закупается, проектируются стенды выставок. Когда мероприятия начнутся, ученики смогут познакомиться с живописью эпохи Возрождения, барокко, классицизма и романтизма.