Собянин: московские врачи используют в работе сервисы ИИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о полезных сервисах, внедрённых в систему столичного здравоохранения. Так, московские врачи посредством голосового ввода смогли заполнить уже более 400 тыс. протоколов.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал главы города.

«Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей», — подчеркнул Собянин.

Столичные медики используют также технологии «компьютерного зрения» для анализа медицинских изображений. Так, за четыре года искусственный интеллект проанализировал свыше 12 млн лучевых исследований, добавил мэр.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что в столичной детской городской клинической больнице святого Владимира приступили к монтажу оборудования в новом корпусе.