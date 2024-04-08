Собянин: московские врачи используют в работе сервисы ИИ
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал главы города.
«Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей», — подчеркнул Собянин.
Столичные медики используют также технологии «компьютерного зрения» для анализа медицинских изображений. Так, за четыре года искусственный интеллект проанализировал свыше 12 млн лучевых исследований, добавил мэр.
Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что в столичной детской городской клинической больнице святого Владимира приступили к монтажу оборудования в новом корпусе.