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В Челябинской области остаются подтопленными 84 приусадебных участка

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В южных районах Челябинской области остаются подтопленными четыре дома и 84 приусадебных участка.
В Челябинской области остаются подтопленными 84 приусадебных участка
  • Legion-Media
  • © МЧС РФ

Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что обстановка в регионе стабилизируется: уровни воды постепенно идут на спад. В Варненском районе данный показатель за сутки составил минус 50 см.

«Вода полностью покинула территорию 66 жилых домов и 89 приусадебных участков», — заявили в ведомстве.

Также уточняется, что подтопленными остаются четыре жилых дома и 84 приусадебных участка в четырёх населенных пунктах: селе Кизильском, Южноуральском ГО, селе Париж и посёлке Бреды.

Ранее исполняющий обязанности председателя госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов заявил, что подтопление в результате прохождения паводка в регионе затронуло почти 2 тыс. садовых участков.

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