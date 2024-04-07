В Башкирии из-за паводка подтопило почти 2 тысячи садовых участков

Подтопление в результате прохождения паводка в Башкирии затронуло почти 2 тыс. садовых участков. Такую информацию предоставил исполняющий обязанности председателя госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

Согласно опубликованному им в личном Telegram-канале сообщению, на контроле остаётся 46 случаев подтоплений в 20 муниципальных образованиях. Из них 17 случаев подтопления автодорог и 13 случаев подтопления низководных мостов.

«Остальные случаи связаны с подтоплением четырёх жилых домов, 99 придомовых территорий, 1998 садовых участков и 202 садовых домов», — отметил он.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области остаётся рекордным.